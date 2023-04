On n’arrête pas les brestois.es en lutte #2 Salle de l’Avenir Brest Catégories d’Évènement: Brest

On n’arrête pas les brestois.es en lutte #2 Salle de l’Avenir, 6 avril 2023, Brest. On n’arrête pas les brestois.es en lutte #2 Jeudi 6 avril, 18h00 Salle de l’Avenir Entrée libre Sounds systems DUB-TECHNO Avec les SAKADES

Salle de l'Avenir Place Guérin – Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne

