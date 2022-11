CANTINE DU 27 NOVEMBRE Salle de l’Avenir, 27 novembre 2022, Brest.

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 27 NOVEMBRE à partir de 16h à l’Avenir pour éplucher des patates, mettre le couvert, lire des brochures, regarder un film et en causer ensemble.

Salle de l'Avenir Place Guérin – Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère Bretagne

* 21h45 : Rangement collectif Récupirates c'est quoi ? On est un collectif autogéré de récupération alimentaire (via des producteurs et dans la grande distribution de manière informelle).On veut court-circuiter la boucle consommation-déchet par l'auto-organisation et l'entraide pour lutter contre la précarité.

Envie d’intégrer le collectif ? Besoin d’infos ? Autres ? Contact : recupirates chez riseup.net

