Soirée en hommage à Tom Salle de l’Avenir, 19 novembre 2022, Brest. Soirée en hommage à Tom Samedi 19 novembre, 18h00 Salle de l’Avenir

Entrée libre

Hommage à Tom par et avec ses potos d’ici, de Guérin et d’ailleurs Salle de l’Avenir Place Guérin – Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère Bretagne Soirée en hommage à Tom / Ahmed Idriss Hussein – Projection de « Tom d’ici et d’ailleurs » de Philippe Lubliner (2016)

– Surprises Musicales Bar sans alcool / Prix libre RDV Samedi 19 Novembre 18h->22h à l’Avenir (Place Guérin) Le film : «TOM, D’ICI ET D’AILLEURS» un film de Philippe Lubliner52’–HD –2016 –16/9Synopsis:Tom Simon, 20 ans, jeune musicien brestois, vit entre sa passion pour le blues et ses démons qui l’entrainent depuis l’âge de 15 ans à « exploser les limites ». De case foyer en case justice, d’hôpital en addictions, Tom pose sur lui-même un regard sans concessions : « Je n’ai pas trouvé les réponses, mais au moins je me suis posé les bonnes questions ». Et les questions ne manquent pas. Car Tom Simon s’appelle aussi Idriss Hussein, né et adopté en 1995 à Djibouti. Alors, avec la musique pour passeport, Tom ne cesse de voyager, de concerts de rue en pubs musicaux, de festival en studio d’enregistrement, tout en caressant le projet de partir à la rencontre de cet autre lui-même, là-bas, sur la terre d’Afrique de l’Est qui l’a vu naître. Titre original:Tom, d’ici et d’ailleurs

Durée (générique compris):52’06

Réalisateur:Philippe Lubliner

Société de production:Les 48° Rugissant à Brest

Année d’achèvement du film:2016

Famille:Documentaire

Lieux de tournage: Brest, Lannion Assistant réalisation :Lacha Mjavanadze

Image:Nicolas Leborgne, Philippe Lubliner, Lacha Mjavanadze

Son:Frédéric Hamelin

Montage: Léna Lipinski

Support de prise de vue: Numérique HD (4K)

Procédé: NB & Couleur Musique originale, Composition et Interprétation: Tom Simon

2022-11-19T18:00:00+01:00

2022-11-19T22:00:00+01:00 libre de droit

