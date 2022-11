Distribution alimentaires par l’association Regards Salle de l’Avenir Brest Catégories d’évènement: Brest

Distribution alimentaires par l’association Regards Salle de l’Avenir, 10 novembre 2022, Brest. Distribution alimentaires par l’association Regards Jeudi 10 novembre, 15h00 Salle de l’Avenir

entrée libre

A partir de récupération alimentaire venant de restauration collective, distribution à la salle de quartier autogérée de L’Avenir Salle de l’Avenir Place Guérin – Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère Bretagne Distribution alimentaire venir avec ses contenants

2022-11-10T15:00:00+01:00

2022-11-10T16:30:00+01:00 libre de droit

