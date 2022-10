Cantine – 30 OCTOBRE Salle de l’Avenir, 30 octobre 2022, Brest.

Cantine – 30 OCTOBRE Dimanche 30 octobre, 16h00 Salle de l’Avenir

PRIX LIBRE

Pour combler nos fins de mois, Pour abreuver notre faim de se rencontrer, de discuter, de créer du commun, Pour combattre les méchants…

Salle de l’Avenir Place Guérin – Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère Bretagne

…le collectif Recupirates vous invite ce dimanche 30 octobre et jusqu’à la fin de ce monde à une cantine (mais pas que !) à prix libre qui se tiendra à l’Avenir tous les derniers dimanches de chaque mois.

Ouverture des portes à 16h : Viens pour aider à la prépa du repas, à l’installation ou pour proposer une animation si le coeur t’en dit. On imagine ces cantines comme des beaux moments pour des prises de paroles, co-construire un agenda militant, partager des bons plans, des savoirs…

* Repas servi à 19h

* 20h : Projection film ou Écoute collective + discussion

* 21h45 : Rangement collectif

En tant que collectif ou en tant qu’individus on vous invite à faire des propositions d’ateliers, d’animations, de table de presse/ info-kiosque, films, émissions de radio, conférences… Ces propositions peuvent avoir lieu pendant que le repas se prépare dans l’aprem, ou suite au repas. Envoie un mail à recupirates(a)riseup.net si toi ou ton collectif avez envie de participer de quelques manières que ce soit. Les membres du collectif Récupirates déciderons ensemble du programme suite à l’envoi des propositions et on reviendra vers vous au plus vite qu’on peut pour les détails logistiques.

Récupirates c’est quoi ?

On est un collectif autogéré de récupération alimentaire (via des producteurs et dans la grande distribution de manière informelle).

On veut court-circuiter la boucle consommation-déchet par l’auto-organisation et l’entraide pour lutter contre la précarité.

Envie d’intégrer le collectif ? Besoin d’infos ? Autres ?

Contact : recupirates chez riseup.net



