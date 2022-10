Tout·es immigré·es Salle de l’Avenir Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Tout·es immigré·es Salle de l’Avenir, 15 octobre 2022, Brest. Tout·es immigré·es Samedi 15 octobre, 15h00 Salle de l’Avenir Journée revendicative et festive Salle de l’Avenir Place Guérin – Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère Bretagne Journée organisée par l’ADÉ (Aide aux droits des étranger-e-s), au programme des podcasts, des tables de presse, du rap, des pizzas et des crêpes ! 15h Ouverture des portes

17h Conférence gesticulée « Aux frontières du droit »

20h30 Concert Permanences juridiques les jeudi, de 18h30 à 20h au Pôle Santé, 16 rue Mathieu Donnart (Brest).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:00:00+02:00

2022-10-15T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Salle de l'Avenir Adresse Place Guérin - Brest Saint-Martin Ville Brest lieuville Salle de l'Avenir Brest Departement Finistère

Salle de l'Avenir Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Tout·es immigré·es Salle de l’Avenir 2022-10-15 was last modified: by Tout·es immigré·es Salle de l’Avenir Salle de l'Avenir 15 octobre 2022 Brest Salle de l'Avenir Brest

Brest Finistère