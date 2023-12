Cabaret du Trech Salle de l’Auzelou Tulle, 1 mars 2024 15:00, Tulle.

Tulle,Corrèze

Ses auteurs de la Commune Libre du Trech en ont dévoilé le titre et l’affiche ce lundi : « Attention à la marche ». Ils ont imaginé une histoire qui tourne autour de la randonnée. Mais c’est bien tout ce qu’ils ont bien voulu dire. Pour le reste : mystèreOn sait juste qu’il y a un quiproquo qui fait de cette randonnée une aventure hors norme. « Quand vous partez en randonnée, soit vous suivez des chemins balisés, soit le plaisir c’est d’aller visiter ce que la nature nous offre » souligne Jacques Marthon, le président de la « Commune Libre du Trech » décidément peu loquace. Mais cette édition sera très drôle promettent les joyeux auteurs, « les Tréchois ont fait preuve comme toutes les autres fois je pense d’humour ». On peut tout de même supputer qu’il y aura bien notamment un détour vers Brive, un classique du cabaret..

2024-03-01 fin : 2024-03-02

Salle de l’Auzelou

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Its authors from the Commune Libre du Trech unveiled the title and poster on Monday: « Attention à la marche ». They imagined a story revolving around hiking. But that’s all they wanted to say. As for the rest: mysteryAll we know is that there’s a misunderstanding that makes this hike an extraordinary adventure. « When you go hiking, you either follow marked trails, or the pleasure lies in visiting what nature has to offer, » points out Jacques Marthon, president of the « Commune Libre du Trech », who is decidedly less than forthcoming. But this year’s edition will be a lot of fun, promise the cheerful authors, « the Tréchois have shown their sense of humor, as I think they have every other time ». It’s safe to assume that there will be a detour to Brive, a cabaret classic.

Sus autores, de la Commune Libre du Trech, desvelaron el lunes el título y el cartel: « Attention à la marche ». Han imaginado una historia que gira en torno a la marcha. Pero eso es todo lo que querían contar. Todo lo que sabemos es que hay un malentendido que hace de esta caminata una aventura extraordinaria. « Cuando se hace senderismo, o se siguen senderos marcados, o el placer está en visitar lo que la naturaleza ofrece », señala Jacques Marthon, presidente de la « Commune Libre du Trech », decididamente poco comunicativo. Pero la edición de este año será muy divertida, prometen los felices autores, « los habitantes de Trech han hecho gala de su sentido del humor, como creo que han hecho todas las otras veces ». No obstante, podemos suponer que habrá una desviación a Brive, un clásico del cabaret.

Seine Autoren von der Commune Libre du Trech haben am Montag den Titel und das Plakat enthüllt: « Attention à la marche » (Vorsicht beim Wandern). Sie haben sich eine Geschichte ausgedacht, die sich um das Wandern dreht. Aber das war auch schon alles, was sie zu sagen hatten. Für den Rest: GeheimnisEs ist nur bekannt, dass es ein Missverständnis gibt, das die Wanderung zu einem außergewöhnlichen Abenteuer macht. « Wenn Sie wandern gehen, folgen Sie entweder den markierten Wegen oder es macht Spaß, das zu besuchen, was die Natur uns bietet », betont Jacques Marthon, der Präsident der « Commune Libre du Trech », der nicht gerade wortgewandt ist. Die fröhlichen Autoren versprechen, dass diese Ausgabe sehr lustig sein wird: « Die Einwohner von Trech haben wie alle anderen Male ihren Humor bewiesen ». Man kann jedoch davon ausgehen, dass es insbesondere einen Abstecher nach Brive geben wird, einen Klassiker des Kabaretts.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze