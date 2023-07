Exposition de photographies anciennes : le patrimoine sportif de Nemours Salle de L’Atelier Nemours Catégories d’Évènement: Nemours

Seine-et-Marne Exposition de photographies anciennes : le patrimoine sportif de Nemours Salle de L’Atelier Nemours, 15 septembre 2023, Nemours. Exposition de photographies anciennes : le patrimoine sportif de Nemours 15 – 17 septembre Salle de L’Atelier Entrée libre Exposition de photographies sur les sportifs de Nemours Salle de L’Atelier Cour du château 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nemours, Seine-et-Marne Autres Lieu Salle de L'Atelier Adresse Cour du château 77140 Nemours Ville Nemours Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Salle de L'Atelier Nemours

Salle de L'Atelier Nemours Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nemours/