Apéro-découvertes salle de l’Atelier de l’Exil -Boeuf sur le toit, 23 mars 2023, Lons-le-Saunier.

Apéro-découvertes 23 – 25 mars salle de l’Atelier de l’Exil -Boeuf sur le toit

6€ par soir, 15€ pour les 3 soirs

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

salle de l’Atelier de l’Exil -Boeuf sur le toit 135 place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

0384471379 http://atelier-exil.com

Une lecture musicale par soir à l’heure de l’apéro. 3 rendez-vous pour découvrir et apprécier différents auteurs dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie.

Des textes d’hier et d’aujoud’hui, des écrivains d’ici et d’ailleurs, des nouvelles et des extraits de romans ou de journaux de voyage d’exploratuers en écriture et récits et, et, et une passe d’armes par écrit, joyeuse et autodérisoire, entre deux écrivains.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T19:00:00+01:00

2023-03-25T20:30:00+01:00

© michel fréard