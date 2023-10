P’tit trad de rentré et stage de danses basques Salle de l’association Tangueando, Toulouse (31) P’tit trad de rentré et stage de danses basques Salle de l’association Tangueando, Toulouse (31), 15 octobre 2023, . P’tit trad de rentré et stage de danses basques Dimanche 15 octobre, 13h00 Salle de l’association Tangueando, Toulouse (31) Salle de l’association Tangueando, Toulouse (31) 51, Rue de Bayard

baltrad balfolk
Salle de l'association Tangueando, Toulouse (31)
51, Rue de Bayard
Salle de l'association Tangueando, 31000 Toulouse, France
2023-10-15T13:00:00+02:00 – 2023-10-15T23:00:00+02:00

