Questembert Rencontre Kan ar Bobl – Questembert Salle de l’Asphodèle Questembert, 25 février 2024, Questembert. Rencontre Kan ar Bobl – Questembert Dimanche 25 février, 14h00 Salle de l’Asphodèle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T14:00:00+01:00 – 2024-02-25T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T14:00:00+01:00 – 2024-02-25T20:00:00+01:00 3 salles :

CONCOURS ( plusieurs catégories)

STAGE DE CHANTS EN BRETON AVEC ELODIE JAFFRE

STAGE DE CHANTS EN BRETON AVEC ELODIE JAFFRE

FEST-DEIZ

Salle de l'Asphodèle
21 Rue du Pont À Tan, 56230 Questembert

