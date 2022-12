Kan ar Bobl Questembert / Kistreberzh / Qhitembé Salle de l’Asphodèle Questembert Catégories d’évènement: Morbihan

Kan ar Bobl Questembert / Kistreberzh / Qhitembé Salle de l’Asphodèle, 11 mars 2023, Questembert. Kan ar Bobl Questembert / Kistreberzh / Qhitembé Samedi 11 mars 2023, 09h30 Salle de l’Asphodèle Le concours de Questembert représente le terroir du Vannetais, Vannetais Gallo, il fêtera ses 50 ans en 2023 ! Salle de l’Asphodèle 21 Rue du Pont À Tan, 56230 Questembert Ancien Moulin Glos Questembert 56230 Morbihan Bretagne Le Kan ar Bobl, chant du peuple est l’une des plus importantes manifestation de la culture bretonne. Organisé chaque année, il réunit sous forme de concours plusieurs centaines de musiciens et de chanteurs dans les sélections organisées dans toute la Bretagne et sa finale à Pontivy.

Plusieurs catégories sont proposées dans le cadre du concours.

