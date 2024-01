YVES DUTEIL – CHEMIN D’ECRITURE – Yves DUTEIL – Chemin d’écriture SALLE DE L’ARSENAL Toul, samedi 11 janvier 2025.

YVES DUTEILChemin d’écriture Yves Duteil, 50 ans de carrière : « Il faut rêver le monde plus beau qu’il ne l’est » Le chanteur de « Tarantelle » et du « Petit pont de bois » célèbre un demi-siècle de « chemin d’écriture » avec un concert événement que vous aurez la chance de voir si vous êtes avec nous, le 11 janvier 2025 à Toul (salle de l’Arsenal).« La lumière s’est éteinte, et ça commence… Il y a des mois que j’attends que j’imagine, je me dis « Voilà ce que je voudrais leur dire, partager avec eux… ». Et puis tout à coup vous êtes là, et le spectacle commence…Il y a des soirs comme ça où on se dit qu’on a bien de la chance, où on ne donnerait sa place pour rien au monde, des soirs où la musique déborde du piano, où les mots se bousculent. J’aime ces instants partagés, qui sont la raison d’être de l’écriture. Où pourrais-je puiser sans eux le courage de m’exposer ainsi à cœur découvert, s’il n’y avait, à l’autre bout de ma guitare, vos réponses, en écho à ma voix ? … » – Yves Duteil

Tarif : 43.00 – 43.00 euros.

Début : 2025-01-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE DE L’ARSENAL AVENUE DU COLONEL PECHOT 54200 Toul 54