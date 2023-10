Fresque de la Construction Salle de l’Arsenal, Mont-Dauphin Mont-Dauphin, 14 octobre 2023, Mont-Dauphin.

Fresque de la Construction Samedi 14 octobre, 14h00 Salle de l’Arsenal, Mont-Dauphin Sur inscription

en présentiel, animé par Camille Morvan, architecte

Un atelier COLLABORATIF pour COMPRENDRE en ÉQUIPE et de manière ludique les ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX de la construction.

La Fresque de la Construction est une inspiration de la Fresque du Climat adaptée au secteur de la construction en 45 CARTES DE JEUX et 60 cartes PISTES d’ACTIONS.

La Fresque se révèle autour de 5 thèmes : les BESOINS, l’URBANISME, la CONCEPTION, la CONSTRUCTION, l’UTILISATION et leurs CONSÉQUENCES . ​​​​​​​

Salle de l'Arsenal, Mont-Dauphin Arsenal, 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

