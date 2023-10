« Architectures d’intérêt public en PACA 1977-2017 » (Samedi 21 et Dimanche 22 Octobre 2023) Salle de l’Arsenal, Mont-Dauphin Mont-Dauphin, 16 septembre 2023, Mont-Dauphin.

ATTENTION !! SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 OCTOBRE 2023 de 10H à 17H.

L’exposition se trouve dans la Salle de l’Arsenal à Mont-Dauphin.

+ Jeux pour tous : «Poids Parpaing», «Cherch’Archi», «7 familles pour écoconstruire», coloriages, …

La loi de 1977 consacre la création et la qualité architecturale. L’architecture est désormais « d’utilité publique » ; parmi d’autres mesures, les CAUE sont créés et les concours rendus obligatoires. Cette exposition montre comment la création architecturale a évolué au regard du cadre législatif. Le propos sera structuré selon un découpage de la période qui distingue quatre décennies. Une quarantaine de réalisations architecturales, urbaines et paysagères en PACA, illustrées et commentées, feront référence aux grandes actions caractéristiques de ces 4 décennies.

Ont contribué à la production de l’exposition DRAC PACA, CROA PACA, CAUE83, MAV PACA, CAUE 05, CAUE 13, CAUE 84, ENSA-M, Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la Ville de Nice.

Salle de l’Arsenal, Mont-Dauphin Arsenal, 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

