36ème Randonnée pédestre « Les chemins d’Automne en Sologne » Salle de l’Ardoux, « gymnase » Ardon, 19 novembre 2023, Ardon.

Ardon,Loiret

Le Dimanche 19 Novembre 2023, l’association Ardon Randonnée organise sa 36ème randonnée pédestre « Les Chemins d’Automne en Sologne ».

Plusieurs randonnées sont proposées : une de 5km départ 9h-10h, une de 11km départ 08h30-9h30 , une de 18 km départ 7h30- 9h et une de 25km départ de 7h30-8h30..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 13:00:00. 3 EUR.

Salle de l’Ardoux, « gymnase »

Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire



On Sunday November 19, 2023, the Ardon Randonnée association is organizing its 36th « Les Chemins d’Automne en Sologne » hike.

Several hikes are proposed: a 5km hike from 9-10am, an 11km hike from 8.30am-9.30am, an 18km hike from 7.30am-9am and a 25km hike from 7.30am-8.30pm.

El domingo 19 de noviembre de 2023, la asociación Ardon Randonnée organiza su 36ª marcha « Les Chemins d’Automne en Sologne ».

Habrá varias marchas: una de 5 km de 9:00 a 10:00 horas, otra de 11 km de 8:30 a 9:30 horas, otra de 18 km de 7:30 a 9:00 horas y otra de 25 km de 7:30 a 8:30 horas.

Am Sonntag, den 19. November 2023, veranstaltet der Verein Ardon Randonnée seine 36. Wanderung « Les Chemins d’Automne en Sologne » (Herbstwege in der Sologne).

Es werden mehrere Wanderungen angeboten: eine 5 km lange Wanderung ab 9:00-10:00 Uhr, eine 11 km lange Wanderung ab 08:30-9:30 Uhr , eine 18 km lange Wanderung ab 7:30-9:00 Uhr und eine 25 km lange Wanderung ab 7:30-8:30 Uhr.

