Juliette Chansons de là où l’œil se pose Vendredi 5 avril 2024, 20h30 Salle de l’Angelarde 10/20/26€

Jouant des mots et des mélodies, Juliette compose un nouvel antidote à la neurasthénie avec Chansons de là où l’œil se pose.

Récompensée à deux reprises par l’académie Charles Cros ainsi que par deux Victoires de la musique, on ne présente plus Juliette. Souvent comparée aux plus grands auteurs de la chanson française comme Brel ou Barbara, Juliette a creusé un sillon bien à elle.

Elle revient avec un nouvel album où le détail, le petit rien du quotidien, devient source d’inspiration pour dessiner un univers aussi drôle qu’émouvant.

Seule chez moi, j’attends mes copains, complices, musiciens, pour une ultime répétition avant concert. Ils arrivent et nous commençons à jouer.

Seulement voilà, en cours de route, une information tombe, qui nous rappelle une actualité récente, quelque peu traumatisante. Nous sommes tenus au confinement strict à effet immédiat.

Nous voici donc cloîtrés chez moi, pour une durée indéterminée. Qu’allons-nous jouer ? Où trouver l’inspiration ? Et surtout, y aura-t-il assez de bières ?

Lorsqu’il ne peut plus regarder dehors, l’œil se pose sur les objets du quotidien, les traces du passé, les souvenirs hétéroclites de nos vies rêvées et chantées, pour raconter de toutes nouvelles histoires…

Des histoires d’escaliers, de poivrons, de perruques, de 2CV, de housses et de couettes et autres épisodes ironiques, nostalgiques ou douloureux.

Des histoires de nous qui sommes enfermés. Et libres.

JULIETTE

Salle de l’Angelarde 44 Rue de l’Angelarde, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Spectacle Chanson

