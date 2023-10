Il y a plus de lumière sur votre visage Salle de l’Angelarde Châtellerault, 5 mars 2024, Châtellerault.

Endosser le rôle et les attributs de James Bond, être pour quelques heures un agent très spécial, doté d’un charisme et d’un charme hors du commun, n’est-ce pas tentant ?

d’espionnage incarné par James Bond, la compagnie Le Théâtre dans la Forêt cherche à comprendre pourquoi et comment le spectateur se laisse séduire par ce type de récits. Dans une expérimentation grandeur nature, deux interprètes donnent corps aux différents personnages de James Bond alors qu’une conférencière s’appuie sur leurs interprétations pour disséquer notre faculté à nous laisser emporter par la fiction.

Un décalage opère entre les scènes représentées, proches de la parodie, et le propos sérieux et érudit de la conférencière. Peu à peu le ton léger et humoristique du spectacle fait place à une analyse plus sombre, mettant à nu les valeurs sur lesquelles repose le récit. Le héros des romans d’espionnage perd de sa splendeur et de sa grandeur. L’essai d’Umberto Eco, ici librement adapté par Émilie Le Borgne, interroge notre facilité à adhérer aux thèses les plus conservatrices sous couvert d’un glamour et d’un clinquant éblouissants.

Derrière le divertissement, dans quels récits sommes-nous prêts à nous identifier ?

