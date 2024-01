concerts du nouvel an Salle de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne concerts du nouvel an Salle de l’Angelarde Châtellerault, 8 janvier 2024, Châtellerault. concerts du nouvel an 8 – 14 janvier Salle de l’Angelarde Entrée libre sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-08T13:30:00+01:00 – 2024-01-08T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T23:30:00+01:00 – 2024-01-14T23:59:00+01:00 Notre concert d’hiver qui avait lieu généralement avant les fêtes de fin d’année sera présenté cette saison mi- janvier. Salle de l’Angelarde 44 Rue de l’Angelarde, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 31 58 99 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549236396 »}] Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Code postal 86100 Lieu Salle de l'Angelarde Adresse 44 Rue de l'Angelarde, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville Salle de l'Angelarde Châtellerault Latitude 46.813748 Longitude 0.540088 latitude longitude 46.813748;0.540088

Salle de l'Angelarde Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/