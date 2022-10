3ème Dating Associatif Salle de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

3ème Dating Associatif Salle de l’Angelarde, 29 octobre 2022, Châtellerault. 3ème Dating Associatif Samedi 29 octobre, 10h00 Salle de l’Angelarde

libre

Rencontre entre association et bénévoles Salle de l’Angelarde 44 Rue de l’Angelarde, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine La Maison pour Tous, Grand Châtellerault, Ville de Châtellerault et Guid’Asso s’associent pour ce 3ème Dating Associatif!

Le 29 Octobre lors d’une matinée dédiée, une rencontre directe est possible entre bénévoles et associations ! Renseignements La Maison pour Tous au 05 49 20 00 13.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T10:00:00+02:00

2022-10-29T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Salle de l'Angelarde Adresse 44 Rue de l'Angelarde, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Salle de l'Angelarde Châtellerault Departement Vienne

Salle de l'Angelarde Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

3ème Dating Associatif Salle de l’Angelarde 2022-10-29 was last modified: by 3ème Dating Associatif Salle de l’Angelarde Salle de l'Angelarde 29 octobre 2022 Châtellerault Salle de l'Angelarde Châtellerault

Châtellerault Vienne