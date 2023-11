Escape games – Les mille et unes nuits & La tour maligne avec la Bibliothèque Salle de l’ancienne école Villar-d’Arêne, 22 novembre 2023, Villar-d'Arêne.

Villar-d’Arêne,Hautes-Alpes

En famille ou entre amis, venez résoudre les énigmes pour dérober « le joyau d’innocence » au génie de la lampe ou décrocher le Graal dans la peau de vaillants chevaliers..

2023-11-22 14:00:00 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

Salle de l’ancienne école

Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



With family or friends, come and solve the riddles to steal « the jewel of innocence » from the genie of the lamp, or find the Grail as valiant knights.

En familia o con amigos, venga a resolver los enigmas para robar « la joya de la inocencia » al genio de la lámpara o encontrar el Grial como valientes caballeros.

Lösen Sie mit Familie oder Freunden die Rätsel, um dem Geist der Lampe « das Juwel der Unschuld » zu entwenden oder als tapferer Ritter den Gral zu erobern.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme des Hautes Vallées – La Grave – La Clarée – L’Izoard