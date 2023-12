Soirée Castelhâtre Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle, 9 décembre 2023 19:00, Castelnaud-la-Chapelle.

Castelnaud-la-Chapelle,Dordogne

L’atelier théâtre de l’Amicale Laïque de Castelnaud-la-Chapelle vous invite à une soirée CASTELHÂTRE !

Rendez-vous le samedi 9 décembre à 19h00 à la Salle de l’Ancienne Ecole pour un dîner agrémenté de jeux d’expression théâtrale et d’écriture avec la participation des spectateurs volontaires..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle de l’ancienne école

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The theater workshop of the Amicale Laïque de Castelnaud-la-Chapelle invites you to a CASTELHÂTRE evening!

Join us on Saturday December 9 at 7:00 pm at the Salle de l’Ancienne Ecole for a dinner featuring games of theatrical expression and writing, with the participation of volunteer spectators.

¡El taller de teatro de la Amicale Laïque de Castelnaud-la-Chapelle le invita a una velada CASTELHÂTRE!

Acompáñenos el sábado 9 de diciembre a las 19.00 h en la Salle de l’Ancienne Ecole a una cena de expresión teatral y juegos de escritura, con la participación de espectadores voluntarios.

Der Theaterworkshop der Amicale Laïque von Castelnaud-la-Chapelle lädt Sie zu einem CASTELHÂTRE-Abend ein!

Wir treffen uns am Samstag, den 9. Dezember um 19 Uhr in der Salle de l’Ancienne Ecole zu einem Abendessen, das durch theatralische Ausdrucks- und Schreibspiele mit der Teilnahme freiwilliger Zuschauer aufgelockert wird.

Mise à jour le 2023-12-06 par Périgord Noir Vallée Dordogne