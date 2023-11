Théâtre : une fleur sur les ruines Salle de l’ancienne Ecole Castelnaud-la-Chapelle, 25 novembre 2023, Castelnaud-la-Chapelle.

Castelnaud-la-Chapelle,Dordogne

L’Amicale laïque vous invite à assister au nouveau spectacle de l’Art Roquois : UNE FLEUR SUR LES RUİNES d’Olivier Jollivet.

Rendez-vous à Castelnaud la Chapelle, salle de l’Ancienne Ecole le samedi 25 novembre à 20h30.

Réservations : 06 70 49 70 44.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle de l’ancienne Ecole bourg haut

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’Amicale laïque invites you to attend the new show by Art Roquois: UNE FLEUR SUR LES RU?NES by Olivier Jollivet.

Castelnaud la Chapelle, salle de l’Ancienne Ecole, Saturday November 25 at 8:30pm.

Reservations: 06 70 49 70 44

La Amicale laïque le invita a asistir al nuevo espectáculo de Art Roquois: UNE FLEUR SUR LES RU?NES de Olivier Jollivet.

Venga a Castelnaud la Chapelle, sala de l’Ancienne Ecole, el sábado 25 de noviembre a las 20.30 h.

Reservas: 06 70 49 70 44

Die Amicale laïque lädt Sie ein, der neuen Aufführung der Art Roquois beizuwohnen: UNE FLEUR SUR LES RU?NES von Olivier Jollivet.

Treffpunkt in Castelnaud la Chapelle, Salle de l’Ancienne Ecole am Samstag, den 25. November um 20:30 Uhr.

Reservierungen: 06 70 49 70 44

Mise à jour le 2023-11-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne