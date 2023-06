Fête de la musique Salle de l’amitié, Bellegarde Bellegarde Bellegarde Catégories d’Évènement: Bellegarde

Loiret Fête de la musique Salle de l’amitié, Bellegarde Bellegarde, 21 juin 2023, Bellegarde. Fête de la musique Mercredi 21 juin, 18h30 Salle de l’amitié, Bellegarde Entrée libre Fête de la musique à Bellegarde le 21 juin

Rendez-vous devant l’église, Place Jules Ferry à 18h30

Au programme : Soirée dansante, buvette, restauration, atelier de musique

Organisé par le Comité des Fêtes Salle de l’amitié, Bellegarde Place Jules-Ferry, Bellegarde Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 fête de la musique musique Comité des fêtes Détails Catégories d’Évènement: Bellegarde, Loiret Autres Lieu Salle de l'amitié, Bellegarde Adresse Place Jules-Ferry, Bellegarde Ville Bellegarde Departement Loiret Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Salle de l'amitié, Bellegarde Bellegarde

Salle de l'amitié, Bellegarde Bellegarde Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellegarde/

Fête de la musique Salle de l’amitié, Bellegarde Bellegarde 2023-06-21 was last modified: by Fête de la musique Salle de l’amitié, Bellegarde Bellegarde Salle de l'amitié, Bellegarde Bellegarde 21 juin 2023