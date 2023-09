SOIRÉE ANNÉES 80 Salle de l’Amicale Laïque Le Langon Catégories d’Évènement: Le Langon

Vendée SOIRÉE ANNÉES 80 Salle de l’Amicale Laïque Le Langon, 4 novembre 2023, Le Langon. Le Langon,Vendée Animation par DJ Tal.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle de l’Amicale Laïque

Le Langon 85370 Vendée Pays de la Loire



Entertainment by DJ Tal Entretenimiento a cargo de DJ Tal Unterhaltung durch DJ Tal Mise à jour le 2023-09-18 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Le Langon, Vendée Autres Lieu Salle de l'Amicale Laïque Adresse Salle de l'Amicale Laïque Ville Le Langon Departement Vendée Lieu Ville Salle de l'Amicale Laïque Le Langon latitude longitude 46.4381405;-0.952208

Salle de l'Amicale Laïque Le Langon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le langon/