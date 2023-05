GOUVIER EXPO – De l’ère des Dinosaures à l’homme de Néandertal Salle de l’Amicale Laïque, 6 mai 2023, Guérande.

GOUVIER EXPO – De l’ère des Dinosaures à l’homme de Néandertal 6 et 7 mai Salle de l’Amicale Laïque 1 personne: 5

Un véritable petit musée dédié aux dinosaures, aux fossiles et aux premiers hommes.

Une visite ludique et pédagogique à faire en famille !

Billeterie uniquement sur place (ferme 30min avant la fin de l’exposition), sans réservation.

Salle de l’Amicale Laïque 7 rue du Sénéchal 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 68 78 09 »}, {« type »: « email », « value »: « expo-dinosauresetprehistoire@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.expodinosauresetprehistoire.sitew.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/gouvier-expo-de-l-ere-des-dinosaures-a-l-homme-de-neandertal-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

