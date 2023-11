L’Amicale Laïque organise son marché de Noël Salle de l’Amicale Laïque Casteljaloux, 24 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

L’Amicale Laïque organise son marché de Noël.

Vernissage le 24 novembre à partir de 18h

Samedi et dimanche : Vente d’objets divers, de pâtisseries et tombola.

2023-11-24 fin : 2023-11-26 . .

Salle de l’Amicale Laïque

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale Laïque organizes its Christmas market.

Opening on November 24 from 6pm

Saturday and Sunday: Sale of various items, pastries and tombola

La Amicale Laïque celebra su mercado de Navidad.

Inauguración el 24 de noviembre a partir de las 18.00 horas

Sábado y domingo: venta de artículos varios, repostería y tómbola

Die Amicale Laïque organisiert ihren Weihnachtsmarkt.

Vernissage am 24. November ab 18 Uhr

Samstag und Sonntag: Verkauf verschiedener Gegenstände, Gebäck und Tombola

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne