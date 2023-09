Théâtre : Comment va l’amour Salle de l’Amicale Laîque Baigts-de-Béarn, 7 octobre 2023, Baigts-de-Béarn.

Baigts-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Traité sous le signe du rire, de l’émotion, de la poésie, le tout habillé par des musiques, des pas de danses… un spectacle drôle et intimiste. Un spectacle rempli d’Amour !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle de l’Amicale Laîque

Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Treated under the sign of the laughter, the emotion, the poetry, the whole dressed by musics, steps of dances… a funny and intimate show. A show filled with Love!

Tratados bajo el signo de la risa, la emoción, la poesía, todo ello aderezado por la música, los pasos de baile… un espectáculo divertido e íntimo. ¡Un espectáculo lleno de amor!

Eine lustige und intime Show, die im Zeichen des Lachens, der Emotionen und der Poesie steht und von Musik und Tanzschritten gekleidet wird. Eine Show voller Liebe!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Coeur de Béarn