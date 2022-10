Exposition Bonsaï Salle de l’Alliage Olivet, 29 octobre 2022, .

Salle de l'Alliage Olivet 1 rue Michel Roque, Olivet 45160

Un week-end pour découvrir et apprécier l’art du Bonsaï

Les 29 et 30 octobre prochains, se tiendra à l’Alliage à Olivet, l’exposition Régionale Centre de la Fédération Française de Bonsaï. Cet événement rare permettra de découvrir une soixantaine d’arbres exceptionnels présentés par des passionnés venus des différents clubs des Régions Centre – Val de Loire et Auvergne.

Cette exposition permettra de mieux comprendre cet art raffiné issu d’une longue tradition chinoise popularisée par les Japonais. Le bonsaï – littéralement « arbre en pot » – demande patience et longueur de temps. Chaque arbre est unique et son évolution résulte d’un long travail, d’une pratique codifiée visant à reproduire ces arbres qui poussent dans très peu de terre ou sur des parois rocheuses.

Ceux qui voudraient se lancer pourront obtenir de précieux conseils sur la culture et l’art du bonsaï auprès de ces amateurs éclairés. Des professionnels seront également présents et proposeront des pré-bonsaïs, des pots et du matériel de culture.

L’exposition est organisée par « Le Renouveau du Bonsaï ». L’association, basée à Olivet,

a pour but de promouvoir le bonsaï sous ses différents aspects (techniques, culture, esthétique, échanges de plantes et de pots,etc.).

Rendez-vous samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 18 h à l’Alliage – centre culturel d’Olivet (1 rue Michel Roques).

Entrée libre et gratuite.



