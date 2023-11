Bal folk Salle de l’Allet, Bourg-lès-Valence (26), 11 février 2024, .

Bal folk Dimanche 11 février 2024, 15h00 Salle de l’Allet, Bourg-lès-Valence (26)

DIMANCHE 11 FEVRIER à BOURG LÈS VALENCE de 15h à 18h30la MJC Jean Moulin organise son deuxième (et dernier) bal folk de la saison Salle du Plateau, 162 place de l’Allet Animé par GWENNAN ZIQ (Xavier et Lauriane) et REFLETS en trioPerrine Privas: accordéons diatoniques et explication des danses Xavier Fernandez: bouzouki irlandais et banjo Lauriane Joly: percussions, chant https://www.duoreflets.comEntrée 10 euros Buvette, pâtisseries Ambiance conviviale, danses collectives expliquées. Renseignements ludifolk@gmail.com

source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad

Salle de l’Allet, Bourg-lès-Valence (26) 162, Place de l’Allet

Salle de l’Allet, 26500 Bourg-lès-Valence, France [{« link »: « https://www.duoreflets.com »}, {« link »: « mailto:ludifolk@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46284 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:30:00+01:00

2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:30:00+01:00

baltrad balfolk