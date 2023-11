Bal folk Salle de l’Allet, Bourg-lès-Valence (26), 12 novembre 2023, .

Bal folk Dimanche 12 novembre, 15h00 Salle de l’Allet, Bourg-lès-Valence (26) 10 euros

DIMANCHE 12 NOVEMBRE à BOURG LÈS VALENCE de 15h à 18h30la MJC Jean Moulin organise son premier bal folk de la saison

Salle du Plateau, 162 place de l’Allet Animé par REFLETS en trioPerrine Privas: accordéons diatoniques et explication des danses Xavier Fernandez: bouzouki irlandais et banjo Lauriane Joly: percussions, chant https://www.duoreflets.comEntrée 10 euros Buvette, pâtisseries Ambiance conviviale, danses collectives expliquées. Renseignements ludifolk@gmail.com à noter: prochain bal folk même lieu, mêmes horaires le dimanche 11 février 2024 avec Gwennan ziq et trio Refletssource : événement Bal folk publié sur AgendaTrad

Salle de l’Allet, Bourg-lès-Valence (26) 162, Place de l’Allet

Salle de l’Allet, 26500 Bourg-lès-Valence, France [{« link »: « mailto:ludifolk@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46283 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:30:00+01:00

