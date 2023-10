Fête des châtaignes Salle de l’Albaret Saint-Juéry, 10 novembre 2023, Saint-Juéry.

FETES DES CHATAIGNES : 45ème édition

La Maison d’animation « Lo Capial » propose

GRAND BAL

Avec l’orchestre

DIDIER MALVEZIN

Depuis plus 35 ans, le plaisir de faire danser au son de l’accordéon.

Un répertoire pour tous les publics :

100 % dansant : Musette – variété – chansons d’ambiance

et répertoire des années 60 à 80.

Ambiance et convivialité assurées

Chaises tables – 500 places assises

Grand Parking

Le bal est animé par la formation de Didier Malvezin, et son accordéon, qui tourne depuis 35 ans en Aveyron et dans toute région et sa participation à la fête des châtaignes, l’an passé, a été très appréciée.

Sa volonté et son plaisir : faire danser les gens. En plus de musiciens de qualité, il dispose d’une excellente chanteuse : Sandrine.

Salle de l'Albaret Chemin de l'Albaret 81160 Saint-Juéry

2023-11-10T21:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

Lo capial