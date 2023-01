Vide Dressing Salle de l’Albaret Saint-Juéry Catégories d’Évènement: Saint-Juéry

Tarn

Vide Dressing Salle de l’Albaret, 5 mars 2023, Saint-Juéry. Vide Dressing Dimanche 5 mars, 09h00 Salle de l’Albaret Vide-Dressing dimanche 5 mars 2023 de 9 h à 17 h à la salle de l’Albaret à Saint-Juéry. Vêtements femme/homme/enfant, accessoires, chaussures, articles de puériculture seront au rendez-vous. Salle de l’Albaret Chemin de l’Albaret 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie [{« link »: « https://videdressing-stjuery.wixsite.com/accueil »}] AF Event’s organise sa 4ème édition du Vide-Dressing !

Il aura lieu le dimanche 5 mars 2023 de 9 h à 17 h à la salle de l’Albaret à Saint-Juéry.

Vêtements femme/homme/enfant, accessoires, chaussures, articles de puériculture seront au rendez-vous.

Dossier d’inscription téléchargeable sur notre site :

https://videdressing-stjuery.wixsite.com/accueil

Buvette et restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T09:00:00+01:00

2023-03-05T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Juéry, Tarn Autres Lieu Salle de l'Albaret Adresse Chemin de l'Albaret 81160 Saint-Juéry Ville Saint-Juéry lieuville Salle de l'Albaret Saint-Juéry Departement Tarn

Salle de l'Albaret Saint-Juéry Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-juery/

Vide Dressing Salle de l’Albaret 2023-03-05 was last modified: by Vide Dressing Salle de l’Albaret Salle de l'Albaret 5 mars 2023 Saint-Juéry Salle de l'Albaret Saint-Juéry

Saint-Juéry Tarn