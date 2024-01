BANDIT BANDIT LE PIED DE LA POMPE SALLE DE L’AGORA – COMMENTRY Commentry, 17 mai 2024, Commentry.

BANDIT BANDIT : Le rock mais encore plus. Révélé il y a quelques saisons grâce au potentiel abrasif de ses riffs, le duo formé par Maëva et Hugo impose sa stylistique musicale pour le moins singulière dans l’hexagone, ainsi qu’une aisance insolente à manier la langue française, grâce à son épatant premier album, 11 :11. Après deux EP électrifiants, Bandit Bandit et Tachycardie, il s’agissait, pour le duo, d’« aller voir plus loin que le rock ». De mélanger les genres, de cultiver le champ pop dans toute son amplitude avec, comme fil rouge entre le rock brut et l’alternatif plus sophistiqué. Leur musique débridée, résonne fort tout au long d’un album dévorant d’un désir aussi insatiable. Créé en 2007: Le Pied de la Pompe, Le Pied, LPdLP, finalement, appelez-les comme vous voulez, et c’est bien dans une énergie rock folk festive et singulière, aux textes conscients et ciselés que le combo s’inscrit.Après deux albums studio dans une veine chanson rock festive acoustique («On fait ce qu’on peut» en 2008 et «ici ou là» en 2010) un virage résolument rock est pris dès 2013 avec l’album «Légendaire». Le duo devient trio puis quartet et continue de se produire sur toutes les scènes de France.Le Pied dLP ose le mélange des guitares folk aux guitares électrique saturées et en fait sa marque de fabrique. Dans la continuité de «Modernéanderthal» (2018) et du «Grand mystère» (2020), le groupe sortira «Hors-piste» le 6 octobre 2023 (son 5ème album studio); Un album au son plus organique et électrique que jamais ou, guitares crunchy, guitares acoustiques et «basse / batterie» solide répondent aux textes aiguisés de Gérome Briard qui chante encore et toujours pour bousculer les silences et réveiller les consciences.Le groupe se joue donc des codes, et continue d’avancer au rythme d’un rock folk unique, au son plus frontal que jamais avec un seul mot d’ordre: Jouer et partager sa vision d’un monde dans lequel le pire peut côtoyer le meilleur.Le PIED DLP, qui n’a de cesse de faire bouger les lignes, continue de fidéliser son public et s’affirme encore, comme un full band musclé, généreux et sincère.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DE L’AGORA – COMMENTRY RUE ABEL GANCE 03600 Commentry 03