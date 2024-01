QAMELTO RADIUM VALLEY SALLE DE L’AGORA – COMMENTRY Commentry, 12 avril 2024, Commentry.

Du gros ROCK pour cette soirée Verrière grande salle !Expos, stands, et musique pour mettre à l’honneur deux groupes phares de la scène clermontoise ! Formé en 2019, QAMELTO est un groupe de rock français clermontois qui amène un brin de fraicheur dans le paysage hexagonal en édifiant un rock français singulier, dont l’armature prend sa forme dans Muse, Foo Fighters, Noel Gallagher, Incubus ou Freak Kitchen et le sommet dans l’abondante langue de chez nous.Raf, Thom, Alex et Janus, respectivement chanteur, guitariste, bassiste et batteur,sortent leur premier EP « SORS » en janvier 2020, 6 titres directs et rentre-dedans, énergiques et puissants, capiteux et captivants dont les refrains resteront pour sûr dans la tête de ceux qui les écoutent. RADIUM VALLEY est un groupe français formé en 2012 qui développe un dark metal moderne très direct et efficace dans un univers musical à la fois Gothique, Rock, Electro et Coldwave. Ces paysages sonores transportent l’auditeur dans un royaume éteint de ténèbres et une ambiance post-apocalyptique désolée avec des chansons mélancoliques. Le groupe est influencé par des artistes comme RAMMSTEIN, PARADISE LOST, GHOST BRIGADE, KATATONIA ou TYPE O NEGATIVE, … RADIUM VALLEY travaille actuellement sur des performances scéniques fortes avec une esthétique forte. Le concept général est un fond dans les années 80, avec ce qui a constitué une partie de l’actualité et de la culture de cette période : Tchernobyl, la nouvelle vague, le punk, au début du jeu vidéo (il y a beaucoup de sons 8bits dans les séquences électro), comme si le monde s’était arrêté en 86 après la catastrophe de Tchernobyl et comme s’il n’y avait que quelques survivants, dont des artistes un peu abîmés mentalement par les radiations… Le premier album Tales from the Apocalypse a été enregistré et produit par Alexandre GRANVAUD & Romain JANVIER et masterisé par Logan MADER (Darth Mader Music – Los Angeles : Machine Head, Soulfly, Fear Factory, Gojira, …). Il sortira sur le célèbre label Metal PAVEMENT ENTERTAINMENT

