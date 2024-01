STYLISTIK COMPAGNIE ABDOU N GOM SALLE DE L’AGORA – COMMENTRY Commentry, 22 mars 2024, Commentry.

5 INTERPRÈTES – 1 GROUPE D’AMATEURS-TRICES Passer d’une rive à l’autre, dévier puis revenir, changer d’itinéraire en cours de route. Se recentrer, se renverser, se retrouver. REVERSE I SE RÊVER accueille les questionnements qui animent nos existences, qui déterminent nos choix. Cette création est une réflexion sur nos ancrages géographiques, les migrations de nos sociétés. Sommes-nous façonnés par nos origines ? Pouvons-nous inverser le cours des choses ?À travers une danse urbaine qui traduit l’essence du métissage, REVERSE SE RÊVER raconte les traversées, physiques et émotionnelles, qui portent en elles nos contraintes et nos contradictions. Pour que le corps exprime ce que les mouvements dessinent. Au rythme des pulsations de la musique, au cœur des liens et des connexions entre êtres humains, dans l’immédiateté d’une gestuelle instinctive, REVERSE SE RÊVER engage un constat humble et sincère de nos histoires et nos vécus. “ Cette création est aussi un retour à mes premières amours, mes racines artistiques. La danse hip-hop, ciment de ma pratique et de mon éducation, reprend ici ses droits et sa place centrale.Je m’enrichis de ses spécificités pour raconter mon histoire : celle d’un va-et-vient, d’un retour à soi, d’une quête identitaire…”

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DE L’AGORA – COMMENTRY RUE ABEL GANCE 03600 Commentry 03