PIERRE BERTAUD KOCLAIR SALLE DE L’AGORA – COMMENTRY Commentry, 16 février 2024, Commentry.

Une soirée chanson avec deux artistes Régionaux que nous sommes très fiers de recevoir.Voyages et horizons, amours et sensations, c’est une invitation à l’évasion que Pierre Bertaud nous propose.Guitare, looper, chant, Pierre dispose de plus d’une corde pour nous faire voyager dans des ambiances Pop, Rock et Underground…Depuis qu’il a quitté Paris en 2012, le parcours de Koclair est jalonné de belles rencontres (Guillaume Cantillon notamment) et de jolis mots. Une chanson française inspirée de folk, de musique latine, d’électro ou de slam. Les nouvelles chansons plus chaloupées, lumineuses et dansantes regroupées dans un album ELLIPSIS

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

SALLE DE L’AGORA – COMMENTRY RUE ABEL GANCE 03600 Commentry 03