HK ET AWA LY SALLE DE L’AGORA – COMMENTRY Commentry, 26 janvier 2024, Commentry.

La plume et le slam d’HK se marient à la voix envoûtante et sublime d’Awa Ly pour nous emmener au cœur de nos utopies fraternelles. Les artistes rendent hommage à celles et ceux qui contribuent à construire chaque jour un vivre-ensemble respectueux de la pluralité des différences. Nous voilà comme sur un fil, entre nos peurs et nos espoirs, avec ces textes qui donneront l’envie d’aller vers l’autre pour se rencontrer, échanger, discuter, sourire, construire… Et danser ensemble !

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

SALLE DE L’AGORA – COMMENTRY RUE ABEL GANCE 03600 Commentry 03