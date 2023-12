Marché de Noël salle de l’Ady Clairvaux-d’Aveyron, 1 décembre 2023, Clairvaux-d'Aveyron.

Clairvaux-d’Aveyron,Aveyron

L’APE de l’école Clairvaux-Bruéjouls organise le samedi 2 décembre son premier marché de Noël. De 14h à 19h à la salle des fêtes de Clairvaux, des animations auront lieu pour émerveiller petits et grands..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

salle de l’Ady

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie



The Clairvaux-Bruéjouls school APE is organizing its first Christmas market on Saturday December 2. From 2pm to 7pm at the Salle des Fêtes in Clairvaux, there will be entertainment to delight young and old alike.

El sábado 2 de diciembre, la escuela APE de Clairvaux-Bruéjouls organiza su primer mercado navideño. De 14:00 a 19:00 horas, en la Sala de Fiestas de Clairvaux, habrá espectáculos que harán las delicias de grandes y pequeños.

Die EV der Schule Clairvaux-Bruéjouls organisiert am Samstag, den 2. Dezember, ihren ersten Weihnachtsmarkt. Von 14 bis 19 Uhr werden im Festsaal von Clairvaux Animationen stattfinden, die Groß und Klein in Staunen versetzen.

