L’Origine du Monde de Sébastien THIERY salle de l’abbaye, 12 novembre 2022, Saint-Pardoux-la-Rivière.

L’Origine du Monde de Sébastien THIERY 12 – 27 novembre salle de l’abbaye

la place est à 10 euros – gratuit pour les moins de 12 ans

En rentrant chez lui, il constate que son cœur ne bat plus. Ni son ami vétérinaire, ni son épouse n’arrivent à trouver une réponse. seul un marabout semble en mesure da l’aider …

salle de l’abbaye cour de la mairie 45210 Ferrieres en Gâtinais Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’Origine du monde raconte les états de Jean-Louis, quarante ans, qui réalise en rentrant chez lui que son cœur ne bat plus. Est-il en vie ? Est-il mort ? Comment interpréter ce signe singulier du destin ? En sursis, il enquête, s’inquiète. Ni son ami vétérinaire ni sa femme n’arrivent à trouver une réponse sensée à ses questions. Seul un marabout semble en mesure d’aider Jean-Louis. Mais pour cela, il aura besoin de remonter à la source de ses problèmes : sa mère ou plus exactement …

L’Origine du monde met en scène un bourgeois bien tranquille sur qui une invraisemblable malédiction s’abat.

Bon… Y-a-t-il un rapport avec Courbet ? Eh bien oui en quelque sorte !

Je crois qu’on aperçoit quelque chose de fort dans cette pièce. Derrière cette cocasserie, il y a une angoisse qui ronronne, il y a cette carence affective autour de la mère.

Rire, folie, métaphore, cette pièce est extrêmement violente, décalée. Avec son habituel culot, ses répliques cinglantes et son humour décapant, Sébastien THIERY s’attaque au tabou millénaire qui fit scandale dans le tableau de Courbet. Mais derrière cette provocation drôlissime, il aborde comme toujours un questionnement plus profond : ici, le rapport à la mère et la souffrance d’un fils.

J’aime que le théâtre dérange, bouscule, transporte et transforme, qu’il emmène les gens dans des espaces et des terrains qu’ils n’imaginaient pas en arrivant.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:30:00+01:00

2022-11-27T17:30:00+01:00

affiche faite par nos soins