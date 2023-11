Téléthon Repas de midi Salle de Labartère Casteljaloux, 9 décembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Téléthon : Repas de midi : potage, poulet basquaise-riz, fromage et tourtière.

Réservation obligatoire avant le 01 décembre au 06.05.17.03.35 ou 06.17.90.26.26.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Salle de Labartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Telethon: Lunch: soup, Basque chicken-rice, cheese and tourtière.

Reservations required by December 01: 06.05.17.03.35 or 06.17.90.26.26

Teletón: Almuerzo: sopa, pollo a la vasca y arroz, queso y tourtière.

Reserva obligatoria antes del 01 de diciembre en el 06.05.17.03.35 o 06.17.90.26.26

Telethon: Mittagsessen: Suppe, Hühnchen Baskisch-Reis, Käse und Tourtière.

Reservierung vor dem 01. Dezember unter 06.05.17.03.35 oder 06.17.90.26.26 erforderlich

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne