12ème Forum des Associations.

Différentes démonstrations sont au programme : sapeurs-pompiers, zumba, basket, exposition cinématographique, danse country, football, tennis, aïkido.

Sport :

Saint-Lyphard Aïkido : démonstration à 10h00.

ASL Football : démonstration à 10h15.

Amicale bouliste du bourg : démonstration à 10h45.

ASL Basket : démonstration à 11h00.

Tennis Club Lyphardais : démonstration à 11h15.

Retrouvez aussi : Premice DANSE, Gym Détente Loisirs, Shizentaï Dojo, AS La Madeleine Basket, La Madeleine aux sports, AS La Madeleine Football,Badminton club, ASM Gymnastique.

Culture et loisirs :

La Madeleine d’hier et d’aujourd’hui : démonstration peinture pastel à 9h30.

The Nine Fellows : démonstration de danse country à 10h30.

Retrouvez également: le Comité des fêtes de Saint-Lyphard, Ciné’Phard, Kerd’art NET, Bibliothèque pour tous, Service culturel de la Mairie.

Et aussi … :

Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Lyphard : démonstration gestes premiers secours à 11h30.

CPIE – Exposition sur le thème de l’eau

Egalement : SOS Urgence Garde d’enfants, Service déchets de Cap Atlantique, Accueil de la mairie, UFCV, Amicale laïque Les Roselières.

Programme forum des associations St Lyphard

