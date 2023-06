Projection du film »Chantier de marine, chantier de vie » Salle de la vigne Mesquer, 8 août 2023, Mesquer.

Film sur l’école de charpenterie marine de Kercabellec Skol Ar Mor.

Les nouvelles générations sont en recherche d’un métier qui fait sens. À Mesquer, en reconversion ou non, une poignée d’adultes se forment au métier de charpentier de marine. Au regard de leur bref parcours de vie, quel épanouissement trouvent-ils dans cet apprentissage ? Quel est leur vision de l’avenir. Patrice PERVEZ, des Amis des sites et réalisateur mesquérais, présentera son film avec la présence de l’équipe de Skol Ar Mor. Le film sera suivi d’un échange.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T18:30:00+02:00 – 2023-08-08T20:30:00+02:00

CINE CONFRENCONTRE