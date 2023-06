Fête de la Musique à Caillac Salle de la Vergne Caillac, 17 juin 2023, Caillac.

Caillac,Lot

Le Comité des fêtes vous attend pour la fête de la musique à partir de 19h00, le samedi 17 juin.

Planche de charcuterie et buvette.

L’ambiance sera assurée par Fabrice, avec des tubes des années 80 à nos jours.

Vous pourrez également participer à l’élection de Miss Aubades (de 16 à 21 ans).

2023-06-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-17 . 10 EUR.

Salle de la Vergne

Caillac 46140 Lot Occitanie



The Comité des fêtes looks forward to welcoming you to the Fête de la Musique from 7:00 pm on Saturday June 17.

Charcuterie board and refreshment bar.

Fabrice will provide the ambiance, with hits from the 80s to the present day.

You can also take part in the election of Miss Aubades (16 to 21 years old)

El Comité de Fiestas le da la bienvenida a la Fiesta de la Música el sábado 17 de junio a partir de las 19.00 horas.

Tabla de embutidos y bar de refrescos.

Fabrice se encargará del ambiente, con éxitos desde los años 80 hasta la actualidad.

También podrá participar en la elección de Miss Aubades (de 16 a 21 años)

Das Festkomitee erwartet Sie am Samstag, den 17. Juni ab 19.00 Uhr zur Fête de la Musique.

Wurstplatte und Getränkestand.

Für Stimmung sorgt Fabrice mit Hits von den 80ern bis heute.

Sie können auch an der Wahl der Miss Aubades (von 16 bis 21 Jahren) teilnehmen

