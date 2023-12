Concert L’Indépendante de Messei – Années 80 Salle de la Varenne Messei, 17 décembre 2023, Messei.

Messei Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:30:00

fin : 2023-12-17

Dimanche 17 décembre à 14h30, rendez-vous à la salle de la Varenne à Messei pour le concert de fin d’année de l’Indépendante de Messei. Cette année, c’est retour dans les années 80.

Première partie : Harmonie municipale de Saint Cornier des Landes.

Préparez-vous à danser et à chanter !

Entrée gratuite..

Dimanche 17 décembre à 14h30, rendez-vous à la salle de la Varenne à Messei pour le concert de fin d’année de l’Indépendante de Messei. Cette année, c’est retour dans les années 80.

Première partie : Harmonie municipale de Saint Cornier des Landes.

Préparez-vous à danser et à chanter !

Entrée gratuite.

Dimanche 17 décembre à 14h30, rendez-vous à la salle de la Varenne à Messei pour le concert de fin d’année de l’Indépendante de Messei. Cette année, c’est retour dans les années 80.

Première partie : Harmonie municipale de Saint Cornier des Landes.

Préparez-vous à danser et à chanter !

Entrée gratuite.

.

Salle de la Varenne

Messei 61440 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par Flers agglo