Concert Atelier Jazz et Jazz du lundi soir Salle de la Varenne Messei, 20 octobre 2023, Messei.

Messei,Orne

Le groupe Jazz du lundi soir de Saint-Georges-des-Groseillers et l’atelier Jazz du conservatoire de Flers Agglo seront sur la scène de la salle de la Varenne, à Messei, à 20 heures..

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Salle de la Varenne

Messei 61440 Orne Normandie



The Monday night Jazz group from Saint-Georges-des-Groseillers and the Jazz workshop from the Flers Agglo conservatory will be on stage at Salle de la Varenne, Messei, at 8pm.

El grupo de jazz de los lunes por la noche de Saint-Georges-des-Groseillers y el taller de jazz del conservatorio de Flers Agglo subirán al escenario de la Salle de la Varenne de Messei a las 20.00 horas.

Die Gruppe Jazz du lundi soir aus Saint-Georges-des-Groseillers und der Jazz-Workshop des Konservatoriums von Flers Agglo werden um 20 Uhr auf der Bühne des Salle de la Varenne in Messei stehen.

