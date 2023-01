Nuit de la Chouette Salle de la Vallonnerie Nuaillé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Nuaillé

Nuit de la Chouette Salle de la Vallonnerie, 4 mars 2023, Nuaillé. Nuit de la Chouette Samedi 4 mars, 20h00 Salle de la Vallonnerie

Gratuit | Inscription recommandée

C’est le royaume des hiboux et des chouettes. Munis de vos lampes, partez à la découverte de ce monde méconnu. Salle de la Vallonnerie 47.092963, -0.791859 Nuaillé 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire Découvrez le monde fascinant et peu connu des rapaces nocturnes. La nuit s’anime d’une multitude de sons et de mouvement et des milliers de paires d’yeux s’ouvrent. C’est le royaume des hiboux et des chouettes. Munis de vos lampes, partez à la découverte de ce monde méconnu. Prévoir des lampes de poche Réservation recommandée

Clôture des inscriptions le vendredi 3 mars à 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:00:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00 Lilian Sineux

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Nuaillé Autres Lieu Salle de la Vallonnerie Adresse 47.092963, -0.791859 Ville Nuaillé lieuville Salle de la Vallonnerie Nuaillé Departement Maine-et-Loire

Salle de la Vallonnerie Nuaillé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nuaille/

Nuit de la Chouette Salle de la Vallonnerie 2023-03-04 was last modified: by Nuit de la Chouette Salle de la Vallonnerie Salle de la Vallonnerie 4 mars 2023 Nuaillé Salle de la Vallonnerie Nuaillé

Nuaillé Maine-et-Loire