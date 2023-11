CONCERT D’HIVER Salle de la trèche SANVIGNES LES MINES Catégorie d’Évènement: Sanvignes-les-Mines CONCERT D’HIVER Salle de la trèche SANVIGNES LES MINES, 3 décembre 2023, SANVIGNES LES MINES. CONCERT D’HIVER Dimanche 3 décembre, 15h00 Salle de la trèche HARMONIE DE SANVIGNES EN 1ERE PARTIE

2ND PARTIE PAR LES JAZZ COLLECTOR ET SWING GLAMOUR (ENSEMBLE DE JAZZ) Salle de la trèche , 71410 SANVIGNES LES MINES SANVIGNES LES MINES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

