Jeu enquête à Voulmentin Salle de la Tour, 20 juillet 2023, Voulmentin.

Voulmentin,Deux-Sèvres

Découvrez le patrimoine d’une ville autrement, en participant à un jeu-enquête. À l’aide d’un plan et en équipe, repérez-vous dans la ville, répondez à un ensemble de questions le plus vite possible et soyez la première équipe à terminer le jeu!

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

Salle de la Tour

Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the heritage of a city in a different way, by participating in a game-inquiry. With the help of a map and in teams, find your way around the city, answer a set of questions as quickly as possible and be the first team to finish the game!

Reservation required at the tourist office.

Descubre el patrimonio de una ciudad de una forma diferente, participando en un concurso. Con la ayuda de un mapa y por equipos, orientarse por la ciudad, responder a una serie de preguntas lo más rápidamente posible y ¡ser el primer equipo en terminar el juego!

Es necesario reservar en la oficina de turismo.

Entdecke das Kulturerbe einer Stadt auf eine andere Art und Weise, indem du an einem Quiz teilnimmst. Finden Sie sich mithilfe eines Stadtplans in einem Team in der Stadt zurecht, beantworten Sie so schnell wie möglich eine Reihe von Fragen und beenden Sie das Spiel als erstes Team!

Reservierungen sind bei der Touristeninformation erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-16 par OT Bocage Bressuirais