Le bouton « réserver » vous donne accès au pass 1 jour SAMEDI. Plus d’informations ci-dessus pour le PASS 2 JOURS. Entrée gratuite pour les détenteurs d’un pass 2 jours ou d’un pass samedi de l’édition 2022 du Festival La Tour Met Les Watts

Un événement en partenariat avec l’association Met’Assos

Salle de la Tour – Espace Culturel Decauville Place de la Division Leclerc 78960 Voisins Le Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.metassos.fr/ »}, {« link »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=2999&request=QcE+w0WHSuA/czNre4DXuETLQDC40vrF15DYH5CRJl22ub7vZctWBO2JQace17miRtNRtxx9/xuQ8DfezXYphfnTLcrf5dvn&yymm=202303 »}, {« link »: « https://latourmetleswatts.com/ »}, {« link »: « mailto:info@metassos.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/BisouLive/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/raavni »}, {« link »: « https://www.facebook.com/dubamixofficiel »}, {« data »: {« author »: « Dubamix Dub militant », « cache_age »: 86400, « description »: « »La Lega » »nDUBAMIX featuring Marina PnnTu00e9lu00e9chargement gratuit nMP3 : http://bit.ly/dubamix-legaMP3nWAV : http://bit.ly/dubamix-legaWAVnnAlbum « »Camarades » » de Dubamix (Mars 2020)nn » »La Lega » », chant traditionnel de la ru00e9gion de Padoue (Italie), fin XIXu00e8nnArrangements, production, saxophone : GregnChant : Marina PnTrompette : Timothu00e9e PetternViolon : Mathilde FebrernPercussions : Bongo BennRu00e9alisation artistique : Fifi du 13nnSamples :n » »La Lega » » Canzoniere delle Lame, 1972n » »Happy Go Lucky Girl » » Paragons, 1967n*Film « »Novecento » » de Bernardo Bertolucci, 1976[/toggle]nnParoles (TRADUCTION EN DESSOUS)nLA LEGAnnSebben che siamo donnenPaura non abbiamonPer amor de nostri figlinPer amor de nostri figlinSebben che siamo donnenPaura non abbiamonPer amor de nostri figlinIn lega ci mettiamonnRefrainnOh lio lio la, e la lega cresceranE noi altri lavoratorinE noi altri lavoratorinOh lio lio la, e la lega cresceranE noi altri lavotarorinVogliamo la libertu00e0nnE la libertu00e0 non vienenPerchu00e9 non cu2019u00e8 lu2019unionenCrumiri col padronenCrumiri col padronenE la libertu00e0 non vienenPerchu00e9 non cu2019u00e8 lu2019unionenCrumiri col padronenSon tutti da ammazzannRefrainnnSebben che siamo donnenPaura non abbiamonAbbiam delle belle buone linguenAbbiam delle belle buone linguenSebben che siamo donnenPaura non abbiamonAbbiam delle belle buone linguenE ben ci difendiamonnRefrainnnE voi altri signoroninChe ci avete tanto orgoglionAbbassate la superbianAbbassate la superbianE voi altri signoroninChe ci avete tanto orgoglionAbbassate la superbianE aprite il portafoglionnRefrainnnSebben che siamo donnenPaura non abbiamonPer amor de nostri figlinPer amor de nostri figlinSebben che siamo donnenPaura non abbiamonPer amor de nostri figlinIn lega ci mettiamonnRefrainnnnPAROLES TRADUITES en FRANCAISnLA LIGUEnnBien que nous soyons des femmesnNous n’avons pas peurnPour l’amour de nos enfantsnPour l’amour de nos enfantsnBien que nous soyons des femmesnNous n’avons pas peurnPour l’amour de nos enfantsnEn ligue nous nous organisonsnnRefrainnA oilu00ec oilu00ec oilu00e0 et la ligue grandiranEt nous autres travailleusesnEt nous autres travailleusesnA oilu00ec oilu00ec oilu00e0 Et la ligue grandiranEt nous-autres travailleusesnNous voulons la libertu00e9nnEt la libertu00e9 n’arrive pasnParce qu’il n’y a pas d’unionnLes jaunes avec le patronnLes jaunes avec le patronnEt la libertu00e9 n’arrive pasnParce qu’il n’y a pas d’unionnLes jaunes avec le patronnSont tous u00e0 tuernnRefrainnnBien que nous soyons des femmesnNous n’avons pas peurnNous avons de belles et bonnes languesnNous avons de belles et bonnes languesnBien que nous soyons des femmesnNous n’avons pas peurnNous avons de belles et bonnes languesnEt nous nous du00e9fendons biennnRefrainnnEt vous autres messieursnQui avez tant d’orgueilnRabaissez votre superbenRabaissez votre superbenEt vous autres beaux messieursnQui avez tant d’orgueilnRabaissez votre superbenEt ouvrez votre portefeuillennRefrainnnBien que nous soyons des femmesnNous n’avons pas peurnPour l’amour de nos enfantsnPour l’amour de nos enfantsnBien que nous soyons des femmesnNous n’avons pas peurnPour l’amour de nos enfantsnEn ligue nous nous organisonsnnRefrain » », « »type » »: « »video » », « »title » »: « »DUBAMIX ft. MARINA P – La Lega (Lyrics & Translation) » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/_o_m-ifFPEg/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=_o_m-ifFPEg » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCT56L_QrrRujNxHPrTeTFMg » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »options » »: {« »_end » »: {« »label » »: « »End on » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_start » »: {« »label » »: « »Start from » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_cc_load_policy » »: {« »label » »: « »Closed captions » », « »value » »: false}, « »click_to_play » »: {« »label » »: « »Hold load & play until clicked » », « »value » »: false}}, « »html » »: « »

